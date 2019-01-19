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Taraftarlardan ’Forvet istiyoruz’ tezahüratı

Galatasaraylı taraftarlar MKE Ankaragücü maçında yönetime seslenerek, "Forvet istiyoruz" tezahüratı yaptı.

Taraftarlardan ’Forvet istiyoruz’ tezahüratı

Galatasaraylı taraftarlar MKE Ankaragücü maçında yönetime seslenerek, "Forvet istiyoruz" tezahüratı yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 6-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray'da taraftarlar forvet tezahüratı yaptı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı izlemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime seslenerek, "Forvet istiyoruz" tezahüratlarında bulundu.

Kaynak: İHA

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