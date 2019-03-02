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Taraftarlardan Yanal’a çiçek

Fenerbahçeli taraftarlar, Çaykur Rizespor maçı öncesi Teknik Direktör Ersun Yanal'a çiçek verdi.

Taraftarlardan Yanal’a çiçek

Fenerbahçeli taraftarlar, Çaykur Rizespor maçı öncesi Teknik Direktör Ersun Yanal'a çiçek verdi.

Sarı-lacivertli ekibin Çaykur Rizespor'u konuk ettiği mücadele öncesinde taraftarlar Teknik Direktör Ersun Yanal'a jest yaptı. Kanaryalı taraftarlar tecrübeli teknik adama çiçek verirken, Yanal da tribünlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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