Taraftarlardan Yanal’a çiçek

Fenerbahçeli taraftarlar, Çaykur Rizespor maçı öncesi Teknik Direktör Ersun Yanal'a çiçek verdi.

Sarı-lacivertli ekibin Çaykur Rizespor'u konuk ettiği mücadele öncesinde taraftarlar Teknik Direktör Ersun Yanal'a jest yaptı. Kanaryalı taraftarlar tecrübeli teknik adama çiçek verirken, Yanal da tribünlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA