Tarak Ekskavatör Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tarak Ekskavatör Operatörü görev tanımı nedir, Tarak Ekskavatör Operatörü ne iş yapar, Tarak Ekskavatör Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tarak Ekskavatör Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tarak Ekskavatör Operatörü Tanımı;

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Tarak Ekskavatör Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Tarak Ekskavatör Operatörü Maaşları

Tarak Ekskavatör Operatörü maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Tarak Ekskavatör Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tarak Ekskavatör Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8342.17

Meslek Adı :

Tarak Ekskavatör Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bir tarak dubası üzerine monte edilmiş motorlu teçhizatı çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tarak Ekskavatör Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hafriyat mekanizmasını kullanmak için makineleri çalıştırmak veya durdurmak,

b) Su derinlik göstergesini gözleyerek hafriyat çalışmasını düzgün çalışacak şekilde ayarlamak,

c) Kumanda köprüsündeki kolları ve el çarklarını işleterek sonsuz bir zincir halinde çelik kovalarla teçhiz edilmiş bomu indirmek veya kaldırmak,

d) Kovalar içine dolan maddeleri gözleyerek kazılan maddenin tipini tayin etmek,

e) Hidrolik tarak teçhizatının işletilmesinde, üzerinde emme borusu ve keski başlığı takılmış çerçeveyi indirip kaldırmak ve kesme başlığının dönmesini veya durmasını sağlamak üzere kolları çekmek ve itmek,

f) Emilen maddenin su veya kum olduğunu anlamak üzere vakum ve basınç göstergelerini gözlemek,

g) Dalma kovası veya menteşe kapaklı kovalarla teçhiz edilmiş taraklarda, dalma kovasına veya diğer kovayı suya daldırıp çıkarmak,

h) Dalma bomunun yerini doldurmağa müsait şekilde ayarlamak için kol ve pedalları idare etmek,

i) Çapa demiri üzerine çekerek veya çapa kablosuna boşluk vererek tarak dubasının durumunu değiştirmek,

j) Teçhizatı tamir edebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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