Tarak Fırçacı-Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tarak Fırçacı-Tekstil maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Tarak Fırçacı-Tekstil iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Tarak Fırçacı-Tekstil iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Tarak Fırçacı-Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tarak Fırçacı-Tekstil görev tanımı nedir, Tarak Fırçacı-Tekstil ne iş yapar, Tarak Fırçacı-Tekstil olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tarak Fırçacı-Tekstil mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tarak Fırçacı-Tekstil Tanımı;

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Tarak Fırçacı-Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2022 Tarak Fırçacı-Tekstil Maaşları

Tarak Fırçacı-Tekstil maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Tarak Fırçacı-Tekstil maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tarak Fırçacı-Tekstil iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.28

Meslek Adı :

Tarak Fırçacı-Tekstil

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tarak makinesinin temizliğini yapan, temizlik sonrasında toplanan telef olmuş pamukların kullanımı için ilgili bölümlere sevk eden nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Tarak Fırçacı (Tekstil); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak :

a) Tarak makinesinin arka besleme sevk dişli vanasını çevirerek makinenin vatka alımını durdurmak,

b) Şalter indirip makineyi üretim dışı bıraktıktan sonra temizlenecek parçaları sökmek,

c) Sıyırıcı silindir üzerindeki plastik telef toplayıcı ve keçesini elleri ile yuvasından çıkarıp temizlemek,

d) Silindirlerin kenar aralıklarında kalan artıkları dönerli çubuk veya uzun testere kullanarak temizlemek,

e) Bıçak gergi yayını serbest bırakarak bıçağı toz bezi ile temizlemek,

f) Keçe kaplı telef toplama tahta çubuğunu yuvasından elle çıkararak biriken pamuk ve teleflerden temizlemek, yuvasına takmak,

g) Hareketli şapkalar arasında bulunan gergi silindiri üzerinde ve yanlarında biriken pamuk ve telefleri tabancalı döner çubuk ve elle temizlemek,

h) Brizör üstü toz ve telef emici eklemeli plastik boruları söküp temizlemek,

i) Brizörün metal koruma kapaklarını aylan anahtarı ile söktükten sonra makinenin iç kısmındaki artıkları temizlemek,

j) Çekim silindiri bölümünü tabancalı çubuk veya elle temizlemek,

k) Koiler başlığı kapağını eli ile açarak silindiri ve çevresini temizleyerek başlığını tekrar kapamak,

l) Temizlik işi tamamlandıktan sonra parçaları çalışır hale getirmek,

m) Kayışları yerine oturtup gergin hale getirmek,

n) Parçaların temizlenip mota işleminin tamamlanmasından sonra çalışma düğmesine basarak makineyi çalıştırıp kontrol etmek ve faal duruma getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Tarak Fırçacı-Tekstil maaşlarına ek olarak sizlerde Tarak Fırçacı-Tekstil mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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