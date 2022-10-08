Tarak İşçisi-Trikotaj Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tarak İşçisi-Trikotaj görev tanımı nedir, Tarak İşçisi-Trikotaj ne iş yapar, Tarak İşçisi-Trikotaj olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tarak İşçisi-Trikotaj mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tarak İşçisi-Trikotaj Tanımı;

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Tarak İşçisi-Trikotaj Maaşı Ne Kadar? 2022 Tarak İşçisi-Trikotaj Maaşları

Tarak İşçisi-Trikotaj maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Tarak İşçisi-Trikotaj maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tarak İşçisi-Trikotaj iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.54

Meslek Adı :

Tarak İşçisi-Trikotaj

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Örülen esnek lastik kısımları taraklara takarak, trikotaj eşyası dokuyan tezgahlara hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tarak İşçisi-Trikotaj, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinelerden çıkan kol ve beden lastiklerini verilen ölçülerde keserek birbirinden ayırmak,

b) Kesilen lastikleri tel kaçırmadan daha önceden hazırladığı tarakların dişlilerine tek tek geçirmek,

c) Hazır olan tarakları ilgili tezgah işçisine teslim etmek,

d) İş bitimlerinde çalışma yerini temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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