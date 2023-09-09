Taraklı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde geri sayım başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarının sonuna geldiği şehrin yedinci arıtma tesisi olan Taraklı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin yakın zamanda devreye alınacağı müjdesini paylaştı. Yıl sonuna kadar hizmet vermesi planlanan tesis günde bin 960 metreküp atık su arıtacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Taraklı'ya kazandıracağı dev yatırım olan Taraklı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde devam eden çalışmaların sonuna geldiğini ve tesisin yakın zamanda hizmete açılacağının bilgisini paylaştı. 9 bin metrekarelik alanda kurulan ve ilçeye uzun yıllar boyunca hizmet verecek tesis ile Sakarya yedinci atık su arıtma tesisine kavuşmuş olacak. 17 bin kişilik nüfusa hizmet verebilecek şekilde projelendirilen tesis sayesinde günde bin 960 metreküp atık su arıtılacak.

İnşası tamamlanan ve çevre düzenlemelerinin de sonuna gelinen tesis ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, "Daha önce tamamlanan 25 kilometrelik atık su hattı ile entegre şekilde bölgeye hizmet verecek tesis yakın zamanda bölge halkımızın hizmetine sunulacak. Sakarya'nın yedinci atık su arıtma tesisi ile şehrimizin çevresine ne kadar değer verdiğimizi bir kez daha kanıtlamış olacağız. Son teknoloji cihazlar ve alanında uzman personel ile yakın zamanda hizmet verecek ileri biyolojik atık su arıtma tesisimiz sayesinde Taraklı ilçemizin atık suları en temiz haliyle doğaya deşarj edilecek" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)