Taraklı'ya atık su arıtma tesisi yapılacak

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Taraklı Atıksu Arıtma Tesisi için inşa çalışmalarının başladığını bildirdi.

Toçoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şehrin güneyinde çevreye yönelik önemli bir yatırımı daha hayata geçirecekleri için mutlu olduklarını belirtti.

Daha önce inşa edilen kanalizasyon hatları ve atık su arıtma tesisiyle Geyve ve Pamukova'dan Sakarya Nehri'ne evsel atık karışmasının önüne geçildiğini vurgulayan Toçoğlu, "Şimdi de Taraklı Atıksu Arıtma Tesisi'ni inşa ederek şehrimizin güneyinde atık suları arıtılmayan hiçbir ilçe bırakmamış olacağız." ifadesini kullandı.

Çevrenin ve doğal su kaynaklarının korunmasına büyük önem verdiklerini aktaran Toçoğlu, şunları kaydetti:

"Çok şükür atık suların toplanması ve arıtılması anlamında hizmet ağımızı il geneline yaymış durumdayız. Taraklı'da da 4 milyonluk yatırımla 25 kilometre uzunluğunda bir kanalizasyon altyapısı inşa etmiştik. Şimdi bu hatlar vasıtasıyla topladığımız atık suları en iyi şekilde arıtacak son teknoloji atıksu arıtma tesisini ilçemize kazandırıyoruz. Tesisimizin kısa süre önce ihalesini tamamlamıştık. Zemin iyileştirme çalışmalarıyla da inşa faaliyetlerimize başladık. Şehrin yedinci atıksu arıtma tesisi olacak Taraklı Atıksu Arıtma Tesisi ile atıksu arıtma oranımızı daha üst seviyelere taşıyacağız. Bu anlamda da Türkiye'nin önde gelen illerinden birisiyiz. Atık su arıtma oranımız yüzde 78 seviyesinde. Ülke ortalamasının çok üzerinde bir değer."

Toçoğlu, günde bin 720 metreküp atık su arıtacak tesisin ilerleyen yıllarda ikinci kademesinin de inşa edilebilecek şekilde projelendirildiğini belirterek, tesisin birinci kademesinin 17 bin kişilik nüfusa hizmet edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA