Taras Bondarenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taras Bondarenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taras Bondarenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taras Bondarenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taras Bondarenko 23 Eylül 1992 tarihinde Zaporizhya şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Бондаренко Тарас Романович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taras Bondarenko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F&L yapmaktadır. Taras Bondarenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Surdulica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Taras Bondarenko'nin FK Radnik Surdulica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Taras Bondarenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taras Bondarenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taras Bondarenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taras Bondarenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Zaporizhya II

31 Temmuz 2014 yılında FK Poltava

11 Eylül 2015 yılında Avangard K.

12 Temmuz 2016 yılında Metalac

1 Temmuz 2018 yılında Radnicki Nis

15 Şubat 2020 yılında Kaspiy Aktau

7 Ağu 2020 yılında Okzhetpes

4 Şubat 2021 yılında Kaspiy Aktau

16 Ocak 2023 yılında Radnik

Taras Bondarenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taras Bondarenko şuan FK Radnik Surdulica takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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