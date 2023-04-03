Taras Galas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taras Galas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taras Galas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Taras Galas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Taras Galas 1 Mart 2004 tarihinde Zaboyky, Ternopil Oblast şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Галас Тарас Андрійович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Taras Galas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yaroslav Zvarych yapmaktadır. Taras Galas, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vorskla Poltava U19 futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava U19 takımına 21 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Taras Galas'nin Vorskla Poltava U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Taras Galas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Taras Galas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
23 Temmuz 2021 yılında MFA Munkach
21 Ağustos 2022 yılında Vorskla U19
Taras Galas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Taras Galas şuan Vorskla Poltava U19 takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.
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