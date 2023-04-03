Taras Galas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taras Galas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Taras Galas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Taras Galas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.