Taras Gomulka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taras Gomulka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taras Gomulka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taras Gomulka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taras Gomulka 16 Eylül 2001 tarihinde Adelaide şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avustralya,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Taras Jan Gomulka şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taras Gomulka Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Griffin Sports yapmaktadır. Taras Gomulka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brisbane Roar futbol takımında oynamaktadır. Brisbane Roar takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Taras Gomulka'nin Brisbane Roar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Taras Gomulka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taras Gomulka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Taras Gomulka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taras Gomulka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2020 yılında Melbourne City

1 Şubat 2023 yılında Brisbane Roar

Taras Gomulka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taras Gomulka şuan Brisbane Roar takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.