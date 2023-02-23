Taras Romanczuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taras Romanczuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taras Romanczuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taras Romanczuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taras Romanczuk 14 Kasım 1991 tarihinde Kovel şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Taras Wiktorowycz Romanczuk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taras Romanczuk Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFA yapmaktadır. Taras Romanczuk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 22 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Taras Romanczuk'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Taras Romanczuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taras Romanczuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Taras Romanczuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taras Romanczuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Legionovia

22 Temmuz 2014 yılında Jagiellonia

Taras Romanczuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taras Romanczuk şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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