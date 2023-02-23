Taras Zaviyskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taras Zaviyskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taras Zaviyskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taras Zaviyskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taras Zaviyskyi 12 Nisan 1995 tarihinde Lviv şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Завійський Тарас Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taras Zaviyskyi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Taras Zaviyskyi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza futbol takımında oynamaktadır. Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Taras Zaviyskyi'nin Bruk-Bet Termalica Nieciecza ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Taras Zaviyskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taras Zaviyskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taras Zaviyskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taras Zaviyskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Karpaty U19

1 Temmuz 2013 yılında Karpaty II

1 Temmuz 2016 yılında Karpaty

2 Mart 2018 yılında PFC Lviv

30 Haziran 2018 yılında Karpaty

7 Eylül 2018 yılında Buch. Flieden

1 Mart 2019 yılında FK Mykolaiv

26 Temmuz 2019 yılında Olimpik Donetsk

15 Temmuz 2021 yılında Desna

1 Temmuz 2022 yılında Termalica

Taras Zaviyskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taras Zaviyskyi şuan Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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