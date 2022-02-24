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Taravetli ne demek, TDK'ya göre Taravetli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Taravetli kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Taravetli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Taravetli nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Taravetli kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Taravetli ne demek, TDK'ya göre Taravetli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Taravetli ne demek? Taravetli TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi taravetli kelimesi. Peki taravetli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre taravetli nedir, taravetli kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TARAVETLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Taravetli kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre taravetli kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Körpe, taze

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