Tarçın isminin anlamı nedir, Tarçın ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Tarçın isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Tarçın ismi ne demek, Tarçın ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Tarçın isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Tarçın İsminin anlamı nedir? TDK Tarçın anlamı:

Tarçın ismi Türk Dil Kurumunda Defnegillerden, genellikle Asya'nın güneyinde yetişen ve değişik türleri bulunan bir ağaç.Bu ağacın, içinde kokulu bir yağ bulunması dolayısıyla baharat gibi kullanılan kabuğu, olarak tanımlandırılmıştır.

Tarçın İsmi Kuranda geçiyor mu?

Tarçın ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Tarçın isminin kökeni:

Tarçın ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 15 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Tarçın isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Tarçın isminin rengi:

Cam Yeşili

Tarçın ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Tarçın isminin Harf Analizi Nedir ?

Tarçın ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

T : Hayalperest, tembel,

A : Öncü, lider, mantıklı

R : Akıllı, lider, sert

Ç : Canlı, arkadaş canlısı

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

N : Sağduyulu, utangaç

Tarçın isminin Numerolojisi Kaçtır?

Tarçın ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T : 24

A : 1

R : 21

Ç : 4

I : 11

N : 17

= 78 – Tarçın İsminin Numeroloji Toplamı 78’dir.

Tarçın isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Tarçın ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Tarçın isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T: 2 A: 1 R: 9 Ç: 3 I: 9 N: 5 = 29

2 + 9 = 11 Kader sayısıdır

Tarçın isminin 11 kader sayısına göre kişilik özellikleri

11 – İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

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