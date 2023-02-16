Tarcisio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarcisio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarcisio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarcisio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarcisio 7 Kasım 1992 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Tarcísio José da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarcisio Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AD SPORTS yapmaktadır. Tarcisio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Campinense Clube (PB) futbol takımında oynamaktadır. Campinense Clube (PB) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tarcisio'nin Campinense Clube (PB) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tarcisio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarcisio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Tarcisio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarcisio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2019 yılında Salgueiro

11 Temmuz 2019 yılında Atl. Pernamb.

25 Temmuz 2019 yılında Retrô FC

22 Kasım 2019 yılında Atl. Pernamb.

10 Aralık 2019 yılında Salgueiro

31 Ocak 2021 yılında Atl. Pernamb.

1 Mart 2021 yılında Salgueiro

11 Haziran 2021 yılında Sousa

23 Temmuz 2021 yılında Santa Cruz

22 Ağu 2022 yılında Central

1 Ocak 2023 yılında Campinense-PB

Tarcisio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarcisio şuan Campinense Clube (PB) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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