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Tardiye ne demek, TDK'ya göre Tardiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tardiye kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tardiye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tardiye nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tardiye kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tardiye ne demek, TDK'ya göre Tardiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tardiye ne demek? Tardiye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tardiye kelimesi. Peki tardiye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tardiye nedir, tardiye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TARDİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tardiye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tardiye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tardiye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Beş dizelik bentlerden oluşan nazım parçası

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