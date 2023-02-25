Tarek Adouane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarek Adouane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarek Adouane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarek Adouane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarek Adouane 25 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarek Adouane Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tarek Adouane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Tarek Adouane'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tarek Adouane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarek Adouane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tarek Adouane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarek Adouane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2018 yılında Ouled Djellal

1 Temmuz 2019 yılında US Biskra

Tarek Adouane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarek Adouane şuan US Biskra takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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