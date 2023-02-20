Tarek Ahmed Saleh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarek Ahmed Saleh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarek Ahmed Saleh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarek Ahmed Saleh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarek Ahmed Saleh 11 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarek Ahmed Saleh Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Tarek Ahmed Saleh'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tarek Ahmed Saleh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarek Ahmed Saleh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tarek Ahmed Saleh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarek Ahmed Saleh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Al-Markhiya SC

Tarek Ahmed Saleh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarek Ahmed Saleh şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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