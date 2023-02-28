Tarek Alaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarek Alaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarek Alaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tarek Alaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tarek Alaa 5 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Tarek Alaa El Gebaly şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tarek Alaa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Tarek Alaa'nin Smouha SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tarek Alaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tarek Alaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2022 yılında Smouha
Tarek Alaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tarek Alaa şuan Smouha SC takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.
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