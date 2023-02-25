Tarek Belouchat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarek Belouchat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarek Belouchat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarek Belouchat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarek Belouchat 16 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarek Belouchat Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Tarek Belouchat, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Tarek Belouchat'nin ES Sétif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tarek Belouchat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarek Belouchat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tarek Belouchat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarek Belouchat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında ES Ben Aknoun

21 Eylül 2020 yılında O Médéa

25 Ağustos 2022 yılında ES Sétif

Tarek Belouchat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarek Belouchat şuan ES Sétif takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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