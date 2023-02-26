Tarek Boshnak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarek Boshnak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarek Boshnak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarek Boshnak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarek Boshnak 3 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da טארק בושאנק şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarek Boshnak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Hadera futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Hadera takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tarek Boshnak'nin Hapoel Hadera ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tarek Boshnak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarek Boshnak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tarek Boshnak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarek Boshnak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kiryat Shmona

27 Ekim 2018 yılında M. Zur Shalom

30 Temmuz 2019 yılında M. Ahi Nazareth

1 Temmuz 2022 yılında Hapoel Hadera

Tarek Boshnak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarek Boshnak şuan Hapoel Hadera takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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