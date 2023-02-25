Tarek Bouflih kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarek Bouflih Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarek Bouflih adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarek Bouflih Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarek Bouflih 11 Ocak 1993 tarihinde Bordj Bou Arreridj şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarek Bouflih Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tarek Bouflih, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tarek Bouflih'nin USM Khenchela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tarek Bouflih Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarek Bouflih isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tarek Bouflih Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarek Bouflih futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında CABB Arreridj

16 Aralık 2018 yılında NC Magra

1 Temmuz 2019 yılında WA Tlemcen

1 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında MC El Eulma

10 Ocak 2022 yılında USM Khenchela

Tarek Bouflih Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarek Bouflih şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.