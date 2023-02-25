Tarek Bousseder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarek Bousseder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarek Bousseder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarek Bousseder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarek Bousseder 28 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarek Bousseder Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paradou AC futbol takımında oynamaktadır. Paradou AC takımına - tarihinde katılmıştır. Tarek Bousseder'nin Paradou AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tarek Bousseder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarek Bousseder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tarek Bousseder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarek Bousseder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarek Bousseder şuan Paradou AC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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