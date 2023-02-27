Tarek Carranza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarek Carranza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tarek Carranza kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tarek Carranza ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tarek Carranza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarek Carranza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tarek Carranza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarek Carranza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarek Carranza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarek Carranza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarek Carranza 13 Şubat 1992 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Tarek Brahan Carranza Terry şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarek Carranza Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tarek Carranza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlos A. Mannucci futbol takımında oynamaktadır. Carlos A. Mannucci takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tarek Carranza'nin Carlos A. Mannucci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tarek Carranza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tarekcarranzat13/

Tarek Carranza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarek Carranza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Tarek Carranza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarek Carranza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2013 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2015 yılında Cienciano

1 Ağustos 2015 yılında Sport Loreto

1 Ocak 2016 yılında Alianza Atl.

1 Ocak 2018 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2020 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2021 yılında Sport Boys

1 Ocak 2023 yılında CA Mannucci

Tarek Carranza kimdir

Tarek Carranza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarek Carranza şuan Carlos A. Mannucci takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tarek Carranza nereli

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