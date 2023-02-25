Tarek Cheurfaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarek Cheurfaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarek Cheurfaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarek Cheurfaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarek Cheurfaoui 28 Haziran 1986 tarihinde Setif şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarek Cheurfaoui Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tarek Cheurfaoui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Chelghoum Laïd futbol takımında oynamaktadır. HB Chelghoum Laïd takımına 17 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Tarek Cheurfaoui'nin HB Chelghoum Laïd ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tarek Cheurfaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarek Cheurfaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tarek Cheurfaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarek Cheurfaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında JSM Tiaret

1 Temmuz 2009 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2011 yılında RC Arbaa

1 Temmuz 2014 yılında CR Belouizdad

17 Temmuz 2017 yılında NA Hussein Dey

10 Temmuz 2019 yılında O Médéa

17 Ekim 2021 yılında Chelghoum Laïd

Tarek Cheurfaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarek Cheurfaoui şuan HB Chelghoum Laïd takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.