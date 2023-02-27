Tarek Nouidra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarek Nouidra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarek Nouidra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarek Nouidra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarek Nouidra 9 Mayıs 1987 tarihinde doğmuştur. Fransa,Fas uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarek Nouidra Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tarek Nouidra'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tarek Nouidra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarek Nouidra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tarek Nouidra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarek Nouidra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Pr. Niederkorn

12 Ocak 2015 yılında US Mondorf

30 Haziran 2015 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında RFCU Luxembourg

1 Temmuz 2019 yılında US Hostert

1 Temmuz 2022 yılında Mondercange

Tarek Nouidra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarek Nouidra şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Thionville

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.