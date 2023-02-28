Tarek Samy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarek Samy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarek Samy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarek Samy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarek Samy 21 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da طارق سامى şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarek Samy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tarek Samy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tarek Samy'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tarek Samy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarek Samy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tarek Samy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarek Samy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında El Raja

30 Haziran 2015 yılında Enppi SC U23

16 Temmuz 2015 yılında Smouha

13 Ağustos 2015 yılında Entag El Harby

25 Temmuz 2016 yılında Pharco FC

1 Temmuz 2018 yılında Cleopatra FC

31 Ocak 2022 yılında El Gouna

30 Ocak 2023 yılında El Mahalla

30 Haziran 2023 yılında El Gouna

Tarek Samy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarek Samy şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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