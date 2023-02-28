Tarek Taha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarek Taha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tarek Taha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tarek Taha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tarek Taha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarek Taha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tarek Taha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarek Taha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarek Taha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarek Taha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarek Taha 4 Nisan 1991 tarihinde doğmuştur.  Mısır uyrukludur.Gerçek adı da طارق طه şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarek Taha Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AS Sports Management Int. yapmaktadır. Tarek Taha, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 12 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Tarek Taha'nin Future FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tarek Taha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarek Taha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Tarek Taha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarek Taha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağustos 2017 yılında Smouha

1 Temmuz 2018 yılında Ismaily

28 Temmuz 2019 yılında Pyramids FC

12 Eylül 2021 yılında Future FC

Tarek Taha kimdir

Tarek Taha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarek Taha şuan Future FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tarek Taha nereli

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