Target Karaman kimdir? | Target Karaman 2 çocuğa tecavüz mü etti? | Yeni Malatyaspor taraftarı Target Karaman görüntüleri!

Target Karaman kimdir? Target Karaman 2 çocuğa tecavüz mü etti?
Target Karaman kimdir? sorusu internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Bu duruma Yeni Malatyaspor’un taraftar grubu olan Derebeyleri Derneği’nin üyelerinden Target Karaman'ın dernekte iki çocuğa cinsel istismarda bulunurken yakalandığı iddialara yol açtı. Karaman'ın sosyal medyada paylaşılan fotoğrafında ise darp edildiği görülmektedir. Peki Target Karaman kimdir? Ayrıntılar haberimizde...
Target Karaman, Yeni Malatyaspor’un taraftar grubu olan Derebeyleri Derneği’nin üyelerindendir. Karaman'ın dernekte iki çocuğa cinsel istismarda bulunurken yakalandığı iddia edildi. Target'in internette paylaşılan fotoğrafında ise darp edildiği görülüyor. Peki Target Karaman kimdir? Detaylar haberimizde...
TARGET KARAMAN KİMDİR?
Target Karaman, Yeni Malatyaspor’un taraftar grubu olan Derebeyleri Derneği’nin üyelerindendir.
Target Karaman’ın sosyal medyada paylaşılan fotoğrafında boynuna “Ben bir namussuzum, çocuk tecavüzcüsüyüm, beni ıslah edin…” yazılı not asılmış.Yeni Malatyaspor’un taraftar grubu olan Derebeyleri Derneği’nin üyelerinden Target Karaman, dernekte iki çocuğa cinsel istismarda bulunurken yakalandığı öne sürüldü.
Tele 1'in haberine göre; Yeni Malatyaspor’un taraftar grubu olan Derebeyleri Derneği’nin üyelerinden Target Karaman, 2 çocuğa cinsel istismarda bulunurken yakalandığı öne sürüldü.
Target Karaman’ın sosyal medyada paylaşılan fotoğrafında darp edildiği görülüyor. Ayrıca Karaman’ın fotoğrafında boynuna “Ben bir namussuzum, çocuk tecavüzcüsüyüm, beni ıslah edin…” yazılı not asılmış.
HABERE YORUM KAT