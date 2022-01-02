Tarife güncellemesinin ikinci gününde kuyruk 7 kilometreyi buldu! Taksiciler isyan etti!

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi taksi açılış ücretlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre aksilerde açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya çıkarıldı. Güncellemeyi yapmak isteyen taksiciler ise 15 dakika sürecek işlem için saatlerce beklediklerini ifade ederek duruma isyan etti.

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Bağcılar'da belirlenen noktada yapılan işlemler için bölgeye hareket eden taksiciler, dün sabah saatlerinde başlayan güncelleme işlemi için taksi nöbetine bugün de devam etti. Yaklaşık 12 saattir kuyrukta bekleyen taksicilerin oluşturduğu kuyruğun yaklaşık 7 kilometreyi bulduğu ifade edilirken, sıranın uzunluğu da havadan görüntülendi.

"VEİRLEN HİZMETİN BU OLMAMASI LAZIM"

Olay yerine giden gazetecilere açıklama yapan taksi şoförlerinden Berk Odabaş, 12 saattir sıranın gelmesini beklediğini söyleyerek, "3 ay önce dairemi 400 bin liraya satarak bu işe başladım. Geçen sene 150 bin lira olan taksiyi ben 400 bin liraya aldım. Şu anda bin 250 lira ayar için para veriyoruz. 19 bin taksi var ve 23 milyon para yapıyor. Bunun karşılığında verilen hizmetin bu olmaması lazım. 12 saattir bekliyorum hala önümde 100 araç var. biz burada aç susuz bekliyoruz. Geceyi burada geçirdik" ifadelerini kullandı.

"KİMSE BİR İHTİYACIN VAR MI DİYE SORMUYOR"

Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını ifade eden taksici Selahattin Saruhan ise, "10 saattir bekliyoruz. Bu kadar rezalet bir şey görmedim. Taksicileri insan yerine koymuyorlar. Bu zulmü neden yapıyorlar. Uykusuz, aç, susuz, perişan bir halde bekliyorum. Kimse burada neden bekliyorsun, bir ihtiyacın var mı diye sormuyor. Anca para istesinler. Bin 250 lira parayı 2 dakikalık bir işlem için istiyorlar. 2 dakika için 10 saattir bekliyorum" şeklinde konuştu.

"BİZ ONLARA MAHKUMUZ"

Bu işi yapan firmalara mahkum olmak zorunda bırakıldıklarını ifade eden taksici Samet Üsküp de, "Sadece 2 dakikalık bir işlem yapacağız ve bunun karşılığında bin 200 civarında bir para ödeyeceğiz. Bunu ödemek için ortalama 12 saattir bekliyoruz. Biz yaklaştık ama nereden baksanız 7 kilometre kuyruk var. diğer arkadaşlarımız 15 saat kadar bekleyecekler. Bu işlemi yapacak yerlerin sayısı çoğaltılabilir. Ama bu işlemi sadece belli firmalar yaptığı için biz onlara mahkumuz" şeklinde konuştu.