Tarih an geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz çarşamba günü Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada cuma günü bir müjde vereceğini açıklamıştı. Erdoğan, yaptığı açıklamada,"Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." diyerek tüm Türkiye'yi merak içerisinde bıraktı.

MÜJDE SAAT 15.00'DE BELLİ OLACAK

Erdoğan beklenen müjdeyi bugün saat 15.00'de İstanbul'da bulunan Dolmabahçe ofisinde beklenen müjdeyi duyuracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi nedir?

REUTERS MÜJDEYİ DUYURDU

Reuters'in haberine göre ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, Karadeniz'de Türk sınırının yaklaşık 100 deniz mili açığındaki Tuna 1 kuyusunda tahmini 800 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin bulunduğunu kaydetti. Bulunan gazın da Türkiye'nin 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

CHP'Lİ VEKİLDEN MÜJDE AÇIKLAMASI

Öte yandan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz'de, Zonguldak'ın 175km açığında doğalgaz rezervi bulunmuştur.Üretim ve ticarileşmesi seneler alacak olsa bile, %95 dışa bağımlı olduğumuz bu enerji kaynağında üretime geçilecek olması sevindiricidir." diyerek müjdenin bu olabileceğini söyledi