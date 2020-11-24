Tarih belli oldu! ABD'li Bakandan koronavirüs aşısı için flaş açıklama

Amerika Birleşik Devletleri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin yönettiği biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısının dağıtımına 10 Aralık'ın hemen ardından başlanabileceğini belirtti..

Amerika Birleşik Devletleri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Azar'ın açıklamasına göre; Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) ilgili birimi, koronavirüs aşısının acil kullanım ruhsatı için bu tarihte toplanacak.

Koronavirüs aşısı ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Her şey yolunda giderse, 10 Aralık'tan hemen sonra aşıyı dağıtıyor olabiliriz" ifadesini kullanan Bakan Azar, FDA'in onayı sonrası 24 saat içerisinde 64 bölgenin tamamına aşıyı dağıtabileceklerini de sözlerine ekledi.

TÜRKİYE'YE İLK ETAPTA 1 MİLYON DOZ TEDARİK EDİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu koronavirüs aşısına aralık ayında ruhsat verilebileceğini ve ilk etapta Türkiye'ye 1 milyon doz tedarik edileceğini duyurmuştu.

Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech firmasının geliştirdiği aşıda 2021 yılında tedarik miktarının 25 milyon doza çıkabileceğini de sözlerine eklemişti.

KORONAVİRÜSÜN ENGELLENMESİNDE YÜZDE 95 ETKİLİ OLDU

Amerikan İlaç Dairesi'ne yapılan başvuru, aşının üçüncü faz klinik deneylerinden elde edilen sonuçlara dayanıyor. Aşı denemeleri ABD'de 27 Temmuz'da başladı ve süreç içerisinde 43 bini aşkın kişi üzerinde denendi.

Testlerden elde edilen nihai analize göre BioNTech/Pfizer aşısı koronavirüsün engellenmesinde yüzde 95 etkili oldu. Aşı yaşlılarda da etkili ve herhangi bir ciddi yan etkisi bulunmuyor.

Aşının Faz 3 denemelerinde ırk ve etnisite bakımında muhtelif kökenlerden yüzde 42 küresel katılımcı, yüzde 30 ise ABD'den katılımcıların yer aldığı belirtildi.