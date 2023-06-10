Tarih belli oldu! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor!

Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyen ve tüm vatandaşları dolaylı olarak ilgilendiren yeni asgari ücret miktarıyla ilgili süreç, 13 Haziran tarihinde başlayacak.

Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenecek ve işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti arasında gerçekleşecek.

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NET ASGARİ ÜCRET 8 BİN 506 LİRA 8 KURUŞ

Bir çalışan için aylık brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

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İşverenin toplam maliyeti ise bir çalışan için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bu miktarın 10 bin 8 lirası brüt asgari ücreti, 1551 lira 24 kuruşu sosyal güvenlik primini ve 200 lira 16 kuruşu işveren işsizlik sigorta fonunu içeriyor.