SON DAKİKA! Liselerde yüz yüze sınav tarihi belli oldu!

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 1 Mart'ta başlaması planlanan yüz yüze eğitimin, aynı tarihte yapılacak olan Kabine Toplantısı ardından alınacak kararlara bağlı olarak, valilik il hıfzıssıhha kurullarınca beirleneceği ifade edilmişti.

Bunun üzerine liselerde yapılması beklenen yüz yüze sınavlar için de karar verildi. Birinci dönemde liselerde yapılmayan sınavların 8 Mart tarihinden itibaren planlama yaparak öğrencilere yüz yüze sınav yapılmasına karar verildi.

Yerinde karara bağlı olarak, okulların açılmayacağı yüksek risk içeren illerde liselerdeki yüz yüze sınavlar da ertelenebilecek.