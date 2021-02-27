Fenerbahçe'de Caner Erkin'in kadroya alınmama nedeni için flaş iddia: Nazım Sangare ile kavga ettiSurvivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Şubat 2021Survivor Çağrı Atakan yarışmadan atıldı mı? Çağrı Atakan diskalifiye mi oldu?SON DAKİKA! Liselerde yüz yüze sınav tarihi belli oldu!Uzmanlar uyardı: Clubhouse'da güvenlik skandalı!Bu akşamki ödül oyununu kim kazandı? 27 Şubat Cumartesi Survivor ödül oyunu sonucuKendisine getirene 500 bin dolar teklif etmişti: Ladya Gaga'nın köpekleri bulundu!Ankara'da pavyon skandalı: 125 bin lira ceza kesildi!Çılgın Sayısal Loto sonuçları 27 Şubat 2021 Cumartesi | Sonuç sorgulama ekranıGalatasaray 2-0 BB Erzurumspor maç sonucu | Maç özeti
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. SON DAKİKA! Liselerde yüz yüze sınav tarihi belli oldu!

SON DAKİKA! Liselerde yüz yüze sınav tarihi belli oldu!

Son dakika haberi... Liselerde birinci dönem yapılamayan yüz yüze sınavların 8 Mart tarihinden itibaren yapılacak planlamalar dahilinde gerçekleştirileceği öğrenildi.

SON DAKİKA! Liselerde yüz yüze sınav tarihi belli oldu!

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 1 Mart'ta başlaması planlanan yüz yüze eğitimin, aynı tarihte yapılacak olan Kabine Toplantısı ardından alınacak kararlara bağlı olarak, valilik il hıfzıssıhha kurullarınca beirleneceği ifade edilmişti.

Bunun üzerine liselerde yapılması beklenen yüz yüze sınavlar için de karar verildi. Birinci dönemde liselerde yapılmayan sınavların 8 Mart tarihinden itibaren planlama yaparak öğrencilere yüz yüze sınav yapılmasına karar verildi. 

Yerinde karara bağlı olarak, okulların açılmayacağı yüksek risk içeren illerde liselerdeki yüz yüze sınavlar da ertelenebilecek.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
0
1
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT