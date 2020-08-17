Tarih öğretmenin kitap sevgisi! 300'e yakın kitabı sokağa döküp güneşlendirdi!
Eskişehir’de zor şartlarda aldığı kitaplarını rutubet olmaması için yola serip kurutan 40 yıllık emekli tarih öğretmeni Orhan Aslan'ın bu durumu görenleri hayrete düşürdü. 300'e yakın kitabı olan Aslan'ın kitap sevgisi kimi vatandaşlardan da takdir gördü.
Kitaplarının bir milli servet niteliğinde olarak gören emekli tarih öğretmeni Orhan Aslan, kitaplarının çürümemesi için yola sermesi bir insanın kitap aşkını gözler önüne serdi. Aslan yıllar boyunca gözü gibi baktığı bu kitaplar için yetkililere çağrıda bulunarak çürümemeleri için bir yer talebinde bulundu.
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17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:08
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