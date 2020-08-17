Tarih öğretmenin kitap sevgisi! 300'e yakın kitabı sokağa döküp güneşlendirdi!

Eskişehir’de zor şartlarda aldığı kitaplarını rutubet olmaması için yola serip kurutan 40 yıllık emekli tarih öğretmeni Orhan Aslan'ın bu durumu görenleri hayrete düşürdü. 300'e yakın kitabı olan Aslan'ın kitap sevgisi kimi vatandaşlardan da takdir gördü.