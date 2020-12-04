Tarih profesörü Fehmi Yılmaz'dan tarihçi Ahmet Refik Altınay'a hakarete varan sözler!
Anka'nın haberine göre Marmara Üniversitesi Tarih bölümünde canlı yayında ders veren Prof. Dr. Fehmi Yılmaz'ın Osmanlının dönemi tarihçilerinden Ahmet Refik Altınay'a yönelik cinsiyetçi hakaretleri sosyal medyada olay yarattı. O anlar kameralara saniye saniye böyle görüntülendi.
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04 Aralık 2020 Cuma 13:59
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