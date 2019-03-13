Tarih ve kültür şehri Eskişehir’e tur gezileri başladı

Havaların ısınmasıyla birlikte kültür ve tarih şehri olan Eskişehir'e tur gezileri yeniden başladı. Son olarak Çanakkale'den gelen 46 kişilik grup, Odunpazarı'nı gezerek keyif dolu bir gün geçirdi.

Tarihi yapılarının yanı sıra modern yaşam alanlarıyla da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Eskişehir, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kış mevsiminin sona ermesiyle birlikte Eskişehir'e yeniden geziler düzenlemeye başlayan tur şirketleri, Eskişehir'e yönelik büyük bir talebin olduğunu dile getirdiler.

"Bir yanda tarih, bir yanda modern bir yaşam"

Çanakkale'de yerel bir acentede rehber olarak görev yapan ve 46 kişilik grubuyla günü birlik Eskişehir'e gelen Yusuf Kırca, çok keyifli bir gün geçirdiklerini dile getirerek, "Bugün 46 kişilik bir ekiple Eskişehir'e geldik. Ben Çanakkale'de yerel bir acenteye bağlı çalışıyorum. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte turlarımız artmaya başladı. Fırsatı değerlendirip, en sevdiğimiz turlardan biri olan Eskişehir'e geldik. Müthiş bir taleple, kısa sürede aracımızı doldurduk. Eskişehir'de "Devrim" arabasını ziyaret ettik. Külliye ve Odunpazarı'nı ziyaret ettik. Az önce grubumla görüştüğümde onların mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Tabii rehberler bu açıdan çok önemli. Böylesine güzel bir şehri hakkını vererek tanıtmak çok önemli. Bu açıdan büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Bu bir hak meselesi. İnşallah haklarını helal ederler. Biz de kelimeleri seçmekte zorlanıyoruz. Burada çok güzel çalışmalar yapılmış. Topluma kazandırılan birçok yapı var. Eski yapılarla iç içe bir yaşam var. Bir yanda tarih, bir yanda modern bir yaşam. Grubum da bunu hissederek, burada gayet güzel vakit geçirdi. Biz talep geldikçe tur çıkartıyoruz. En fazla sorulan güzergâhlardan biridir Eskişehir" şeklinde konuştu.

Eskişehir'i ziyaret eden yerli turistler de bol bol fotoğraf çektirerek, tarihi bir şehri gezmekten dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

Kaynak: İHA