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  3. Tarih verdi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için 'kar' uyarısı

Tarih verdi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için 'kar' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 28 Ocak Perşembe günü İstanbul genelinde karla karışık yağmur beklendiğini belirtildi.

Tarih verdi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için 'kar' uyarısı 118

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için 'kar yağışı' uyarısı geld.