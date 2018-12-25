Tarihçi İlber Ortaylı Antep savunmasını anlattı

Prof. Dr. İlber Ortaylı Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı kapsamında Gaziantep'te öğrencilerle buluştu. Ortaylı, öğrencilere tarihteki Antep savunmasını anlatarak, Fransa'nın harp döneminde yanına Ermenileri aldığını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından konferans salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Yorgun Fransa'nın bu harbi tek başına gerçekleştirmesi mümkün değildi. Yardımcı kuvvetler gerekiyordu. Asıl hatayı da burada yaptı yanına intikamcı bir kuvvet aldı. Ermenileri aldı yanına işte orada kavga başladı" dedi.

Ortaylı, İngiltere tarihine gönderme yaparak, harp döneminde işçi sınıfının yüzünü güldüren tek ülkenin Almanya olduğunu söyledi. Ortaylı, "Güneş doğmayan imparatorluk diyorlardı ama o güneş işçi sınıfı üzerine doğmuyordu" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Batı Avrupa harbe girdiği zaman işçi sınıfının yüzünü güldüren tek ülke Almanya idi. Bütün diğer ülkelerde işçi sınıfının durumu ağırdı. Buna İngiltere de dahil. Güneş batmayan imparatorluk ama o güneşi işçi takımının gördüğü yoktu. Sefalet içerisindelerdi" diye konuştu.

Ortaylı, Maraş, Urfa ve Antep savunmalarının tarihteki en önemli savunmalar olduğunu kaydetti.

Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: İHA