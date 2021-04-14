Katıldığı programlar ve Youtube kanalında yaptığı canlı yayınlar ile bir çok vatandaş tarafından araştırma konusu edilen Kadir Koç'un özel hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki Tarihçi Kadir Koç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Kitapları nelerdir? İşte ayrıntılar...

KADİR KOÇ KİMDİR? NERELİ KAÇ YAŞINDA?

Kadir Koç, Eğitim, KPSS, Sınav Hazırlık kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır. Aynı zamanda tarih alanına ilişkin olarak şahsi Youtube kanalında konu anlatımları yaparak sınav hazırlığındaki öğrencilere yardım sağlamaktadır. Öte yandan yazar ve tarihçi olan Koç, her hafta cuma günleri Doğancan Özadlı ile Süper FM'de radyo yayını yapmaktadır. Ayrıca 2019 yılının Temmuz ayında evlenmiştir. Eşinin adı ve kendisinin yaşı, nereli olduğuna dair özel bilgileri internet kaynaklarında bulunmamaktadır.

KADİR KOÇ INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Sık sık televizyon programlarına konuk olan ve tarih üzerine yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken tarihçi ve yaza Kadir Koç aktif bir sosyal medya kullanıcısıdır.

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KİTAPLARI NELERDİR?

*2019 KPSS Tarih Notları

*2020 KPSS Baba Zümre Tarih Notları

*2019 KPSS Baba Zümre Tarih Tamamı Çözümlü Soru Bankası

*2017 KPSS Tarih Süvari Konu Anlatımlı

*2018 KPSS Sahaf Serisi Tarih Konu Anlatımı

*2018 KPSS Genel Kültür Sahaf Tarih Soru Bankası

*2021 Dikkat Çıkabilir KPSS Tarih