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Tarihçi Kemal Karpat’ın cenazesi İstanbul’a getirildi

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD)'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi Prof.

Tarihçi Kemal Karpat’ın cenazesi İstanbul’a getirildi

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD)'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenazesi İstanbul'a getirildi.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde tedavi gördüğü hastanede 20 Şubat Çarşamba günü hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenazesi Türk Bayrağına sarılı halde İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları (THY)'nin TK6 sefer sayılı Chicago seferiyle Atatürk Havalimanı'na getirilen cenazeyi, Kemal Karpat'ın yeğeni Medeni Karpat teslim aldı. Kemal Karpat'ın naaşı Atatürk Havalimanı kargo terminalinde cenaze aracına yüklendiği sırada, kargo çalışanları Fatiha Suresi okudu. Kemal Karpat'ın naaşı Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı Gasılhanesi'ne götürüldü.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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