Tarihçi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Tarihçi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Tarihçi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Tarihçi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Tarihçi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Tarihçi Maaşı Ne Kadar? 2022 Tarihçi Maaşları

Tarihçi maaşı ortalama olarak aylık 7950_TL'dir. En düşük Tarihçi maaşı 6650_TL, En yüksek ise 9250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tarihçi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2633.02

Meslek Adı :

Tarihçi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Felsefeciler, Tarihçiler Ve Siyaset Bilimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İnsan faaliyetlerinin geçmişinin bir veya birkaç safhasını bilimsel metotlarla araştırma yaparak tespit eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tarihçi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Resmi devlet vesikaları, kütüphaneler, özel günlükler ve diğer orijinal kaynakları incelemek,

b) Bilgilerin özetini çıkartıp, değerlendirerek tarihi olaylardan elde ettiği bilgileri yazılı olarak sunmak,

c) Arkeolog gibi diğer tarihçilerin ve ilgili araştırmacıların çalışmalarını inceleyip tarihi olaylara ışık tutacak kaynakları sürekli olarak araştırmak,

d) Arkeolojik konulara katılabilir, belirli konularda araştırma yapabilir

e) Ekonomik sosyal veya politik tarih gibi belli konularda ihtisası olabilir ve o suretle ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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