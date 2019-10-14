Tarihçi Yazar İlber Ortaylı’ya Aksaray’da yoğun ilgi

Aksaray Belediyesi tarafından "Herkes Okusun" sloganıyla 7-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve yaklaşık 70 yayınevi ile 19 yazarın katıldığı Kitap Günleri ve Fuarı büyük ilgi gördü. Kitapseverlerle yazarın buluştuğu kitap günlerinde her gün farklı yazarlar söyleşi programları düzenledi. Yazarlar, kitaplarını okurları için imzaladı. Aksaray Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Kitap Fuarı ve Günlerine Melih Tuğtağ, Mehmet Ali Bulut, Bekir Develi, Murat Tavlı, Hayati İnanç, Nurullah Genç, İbrahim Yıldız, Özkan Öze, Bahadır Yenişehirlioğlu, Zekeriya Efiloğlu, Nurdan Damla, Ahmet Şimşirgil, Tarık Tufan, Hasan Ali Toptaş, Ahmet Taşağıl, Beşir Ayvazoğlu, Emrah Safa Gürkan, İlber Ortaylı, Cansu Canan Özgen gibi ünlü yazarlar ile Aksaraylı yazarlar katıldı.

Fuarın son günün de onur konuğu Ünlü Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Aksaraylı kitapseverler İlber Ortaylı" görebilmek ve söyleşisini dinleyebilmek için sabahın erken saatlerinde fuar alanına akın etti. Belediye yetkilileri, İlber Ortaylı'ya gösterilen yoğun ilgi karşısında salonun kapasitesini daha da artırdı. Söyleşiye saatler kala salon hınca hınç dolup taştı. Aksaray'a gelişinde Vali Ali Mantı ve Belediye Başkanı Evren Dinçer tarafından karşılanan Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, söyleşinin yapılacağı alana gelişi sırasında da vatandaşların çok yoğun ilgi ve sevgi gösterisiyle karşılaştı. Hayranları, Ortaylı ile fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Tarihçi Yazar İlber Ortaylı söyleşinin yapılacağı salonda kalabalığı görünce çok mutlu oldu ve hayranlarını gülümseyerek selamladı. İlber Ortaylı'nın yapacağı söyleşiye, Aksaray Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, eşi Merve Dinçer, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ile binlerce kişi katıldı.

"Türkiye masada hiçbir şey kazanmadı"

Yaptığı söyleşide Türkiye'nin yakın tarihine dair bilgiler veren Ortaylı, Türkiye'de devletin mukaddes bir olgu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ortaylı, Türkiye'nin masada hiçbir şey kazanmadığını belirterek, "Biz İstiklal Savaşı'nda süngülerimiz nereye girdiyse, nereyi sınır tayin ettiysek orayı aldık. Bu tartışılmaz bir olgudur" dedi.

Bir saatten fazla süren söyleşisinde Türkiye'nin iç ve dış politikası ile ilgili bilgiler veren Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, hayranları tarafından ayakta alkışlandı. Söyleşinin ardından Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Prof. Dr. Ortaylı'ya tablo ve plaket takdim etti.

Kaynak: İHA