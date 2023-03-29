Tarihe geçen anlar! Müzik öğretmeni, ameliyat boyunca gitar çaldı!

Meksika'da beyin tümörü nedeniyle ameliyata alınan bir müzik öğretmeni, 4 saatlik ameliyatta gitar çaldı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Tarihe geçen anlar! Müzik öğretmeni, ameliyat boyunca gitar çaldı!

Nayarit eyaletinde yer alan Tepic şehrinde müzik öğretmeni olan 55 yaşındaki kişinin beyninden tümör tespit edildi. Ameliyat olmasına karar verilen öğretmenin ameliyat sırasında bilincinin açık olması gerektiği ifade edildi. Bunun üzerine öğretmen 4 saat süren ameliyat boyunca gitar çaldı.

FONKSİYONLARI İNCELENDİ

Yetkililer, hastanın bilincinin açık olmasıyla operasyon sırasında kendisinin anlık olarak konuşma ve işitme gibi fonksiyonlarının kolaylıkla izlenebildiği belirtildi.

ACI HİSSETMEDİ

Ameliyatı gerçekleştiren cerrah Celia Teresa Alvarez, hastasının operasyonda hiçbir şekilde acı hissetmediğini belirterek, bu yöntem sayesinde kendisinin 2 hafta gibi kısa bir süre içerisinde günlük yaşam aktivitelerini orta seviyede bağımsız olarak yerine getirebileceğini söyledi.

Yapılan operasyonun sorunsuz geçtiği ve bu yöntemin Nayarit eyaleti tarihinde ilk defa uygulandığı açıklandı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Dünya bunu konuşuyor! İtalya'da bir kadın iki erkekle birden evlendi!
Dünya bunu konuşuyor! İtalya'da bir kadın iki erkekle birden evlendi!
Karayipler de tekne faciası! Çok sayıda ölü ve kayıp var!
Karayipler de tekne faciası! Çok sayıda ölü ve kayıp var!
Peru'da Türkiye'ye gönderilmek üzere 2.5 ton kokain ele geçirildi!
Peru'da Türkiye'ye gönderilmek üzere 2.5 ton kokain ele geçirildi!
Kongo'da bir madende göçük meydana geldi! Madenciler işte böyle kurtarıldı!
Kongo'da bir madende göçük meydana geldi! Madenciler işte böyle kurtarıldı!
Son Haberler
Asgari ücrete zam gelecek mi? Bakan Bilgin son noktayı koydu
Asgari ücrete zam gelecek mi? Bakan Bilgin son noktayı koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim
TEM Otoyolu’nda korku dolu anlar: Lastiği patlayan tır alev aldı
TEM Otoyolu’nda korku dolu anlar: Lastiği patlayan tır alev aldı
Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 7. gün iftar menüsü
Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 7. gün iftar menüsü
Belçika'da terör operasyonu: 8 gözaltı
Belçika'da terör operasyonu: 8 gözaltı
Nijerya'ya artan difteri salgınına karşı AB harekete geçerek 150 bin avro destek sağladı
Nijerya'ya artan difteri salgınına karşı AB harekete geçerek 150 bin avro destek sağladı
Çok Okunanlar
AFAD ve Kandilli duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
Meral Akşener hakkında olay sözler: "Kılıçdaroğlu, Akşener'e bir şey gösterdi, Akşener tıpış tıpış masaya döndü"
Meral Akşener hakkında olay sözler: "Kılıçdaroğlu, Akşener'e bir şey gösterdi, Akşener tıpış tıpış masaya döndü"
Muharrem İnce'den firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün iddiasına yanıt: "Firari FETÖ'cü hainlerle helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!"
Muharrem İnce'den firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün iddiasına yanıt: "Firari FETÖ'cü hainlerle helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!"
Karar Resmi Gazete'de! Cep telefonlarına gelmesi beklenen zam iptal edildi!
Karar Resmi Gazete'de! Cep telefonlarına gelmesi beklenen zam iptal edildi!
Pakistan'da bedava un izdihamı yaşandı! 7 kişi hayatını kaybetti!
Pakistan'da bedava un izdihamı yaşandı! 7 kişi hayatını kaybetti!
İskoçya'nın yeni başbakanı Pakistan asıllı Hamza Yusuf oldu!
İskoçya'nın yeni başbakanı Pakistan asıllı Hamza Yusuf oldu!
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!