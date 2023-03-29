Tarihe geçen anlar! Müzik öğretmeni, ameliyat boyunca gitar çaldı!

Nayarit eyaletinde yer alan Tepic şehrinde müzik öğretmeni olan 55 yaşındaki kişinin beyninden tümör tespit edildi. Ameliyat olmasına karar verilen öğretmenin ameliyat sırasında bilincinin açık olması gerektiği ifade edildi. Bunun üzerine öğretmen 4 saat süren ameliyat boyunca gitar çaldı.

FONKSİYONLARI İNCELENDİ

Yetkililer, hastanın bilincinin açık olmasıyla operasyon sırasında kendisinin anlık olarak konuşma ve işitme gibi fonksiyonlarının kolaylıkla izlenebildiği belirtildi.

ACI HİSSETMEDİ

Ameliyatı gerçekleştiren cerrah Celia Teresa Alvarez, hastasının operasyonda hiçbir şekilde acı hissetmediğini belirterek, bu yöntem sayesinde kendisinin 2 hafta gibi kısa bir süre içerisinde günlük yaşam aktivitelerini orta seviyede bağımsız olarak yerine getirebileceğini söyledi.

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Yapılan operasyonun sorunsuz geçtiği ve bu yöntemin Nayarit eyaleti tarihinde ilk defa uygulandığı açıklandı.