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Tarihe ışık tutan sinema filmi için tanıtım çekimi yapıldı, Miryokefalon Savaşı’nı anlatacak

Isparta'da tarihi film heyecanı yaşanıyor. Geçmişe tanıklık eden ve Miryokefalon Savaşı'nı konu alan sinema filmi için tanıtım çekimleri gerçekleştirildi.

Tarihe ışık tutan sinema filmi için tanıtım çekimi yapıldı, Miryokefalon Savaşı’nı anlatacak

Isparta'da 1176 Miryokefalon Savaşı'nı konu alan sinema filmi için tanıtım çekimleri gerçekleştirildi. Tanıtım çalışmasının Sinema Genel Müdürlüğü tarafından kabul görmesi halinde film çekimleri başlayacak.

ÇEKİMLER TAMAMLANDI

Isparta'da faaliyet gösteren bir reklam ajansının öncülüğünde çalışmaları sürdürülen 1176 Miryokefalon Türklerin Şafağı isimli sinema filminin tanıtım çekimlerine başlandı. Yalvaç, Gelendost, Eğirdir ve Uluborlu'da yapılması planlanan çekimler için ilk çalışmalar başladı. Bu kapsamda Cumartesi günü Uluborlu ilçesi şehir mevkiinde Uluborlu Kalesi ve Cirimbolu su kemerlerinin yer aldığı bölgede çekimler tamamlandı. Tüm çekimlerinin tamamlanmasının ardından hazırlanacak tanıtım çalışması Sinema Genel Müdürlüğüne sunulacak ve kabul görmesi halinde filmin gerçek çekimleri gerçekleştirilecek.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Tarihe ışık tutan sinema filmi için tanıtım çekimi yapıldı, Miryokefalon Savaşı’nı anlatacak

Tarihe ışık tutan sinema filmi için tanıtım çekimi yapıldı, Miryokefalon Savaşı’nı anlatacak

Tarihe ışık tutan sinema filmi için tanıtım çekimi yapıldı, Miryokefalon Savaşı’nı anlatacak

Tarihe ışık tutan sinema filmi için tanıtım çekimi yapıldı, Miryokefalon Savaşı’nı anlatacak

Tarihe ışık tutan sinema filmi için tanıtım çekimi yapıldı, Miryokefalon Savaşı’nı anlatacak

Tarihe ışık tutan sinema filmi için tanıtım çekimi yapıldı, Miryokefalon Savaşı’nı anlatacak

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