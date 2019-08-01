Tarihi Arasta yeniden canlanıyor

Muğla'nın geçmişte ticaret merkezi durumundaki tarihi arasta çarşısı tekrar eski günlerine dönüyor. Menteşe Belediyesi'nin çarşıyı tekrar canlandırmak ve ticareti geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiği toplantıların sonuncusu Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün katılımı ile yapıldı. Arasta'yı canlandırma projesi kapsamında esnafın sorunlarını dinleyen Başkan Gümüş, esnafla görüş alışverişinde bulundu.

Arasta çarşısındaki sorunların masaya yatırıldığı toplantıda, Arasta esnafını tek tek dinleyen Başkan Gümüş, "Arasta geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatıldığı tarihi bir çarşımız. Zaman içerisinde ticaretin kentin aşağısına doğru kayması ile Arasta'mız eski günlerinde ki gibi olmasa da halen kentimize ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk uğradıkları tarihi bir çarşı. Adeta bir kent belgeliği niteliğinde olan bu bölgemiz, bizim için çok önemli ve değerli. Esnafımız burada zor şartlar altında tarihimizi yaşatmaya çalışıyorlar. Bu nedenle burayı yeniden canlandırmamız gerekiyor. Bunu da Arasta'mızı en iyi bilen, 40 yılı aşkındır Arasta'da esnaflık yapan büyüklerimizle yapmak istedik. Esnafımızı dinleyip, sorunları masaya yatırıp, birlikte çözüm üreteceğiz. Bu bölge aynı zamanda Kentsel Sit Alanı içerisinde bulunuyor. Yani burada bir şey yapacağımız zaman Anıtlar Kurulundan, Tabiat Varlıklarını Korumu Kurulundan, Büyükşehrimizden izin almamız gerekiyor. Tespitini yapacağımız sorunlar ve alacağımız izinlerle Arasta'mızı yeniden canlandıracağız. Kent kültürümüzün bir parçası olan Arasta'mızı gelecek kuşaklara, koruyarak aktarmayı hedefliyoruz" dedi.

Arasta çarşısındaki sorunların masaya yatırıldığı toplantıya, başkan yardımcıları ve daire müdürleri de katılım sağladı.

Kaynak: İHA