Tarihi Arasta’da illüstrasyon sergisi

5'inci Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında illüstrasyon sanatçısı Tolga Tanyel'in "Muğla" konulu sergisi tarihi Arasta Çarşısı Şadırvan'da sanatseverle buluştu.

Serginin açılış konuşmalarını yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Baca yakma töreni ile başlayan şenliğimiz sevgili Tolga arkadaşımızın Muğla konulu sergisi ile devam ediyor. Tarihi Arastamızda, Şadırvanımızda belediye olarak ilk defa bir sergi açıyoruz. Artık bunun devamı gelir. Menteşe Belediyesi olarak Arastamızda kültürel ve sanatsal etkinliklere daha çok yer vereceğiz. Çünkü burası kentimizin en önemli tarihi dokusu. Burayı olduğu gibi yaşatmak, günümüze kadar uzanan tarihsel sürecini, gelecek kuşaklara aktarmak bizim için önemli. Muğla doğumlu hemşehrimiz Tolga Bey'e sergisiyle şenliğimize yapmış olduğu katkı için ve siz değerli konuklarımıza da katılımlarınız için teşekkür ederim" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ressam Tolga Tanyel'i tebrik ederek, "Tarihi bir dokuda sanatın farklı bir türünü, Muğla kompozisyonu ile sergilemek sanat adına ve bizim adımıza mutluluk verici. Tolga kardeşimizi tebrik ediyorum, sanat hayatında başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından illüstrasyon sanatçısı Tolga Tanyel'in "Muğla" konulu sergisi protokol ve davetlilerce açıldı.

Kaynak: İHA