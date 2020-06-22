Tarihi Bedesten’de restorasyon çalışması başlattı

Bafra Belediyesi tarihi Bedesten'de restorasyon çalışmalarına başladı.

Ekonomik ömrünü tamamlayan Asri Mezarlık bünyesindeki gasilhaneyi yıkarak aynı alanda yeni ve modern bir gasilhane yapımına başlayan Bafra Belediyesi, şimdi de oldukça uzun bir süredir hizmet alamayan tarihi Bedesten'de çok yönlü çalışma için düğmeye bastı. Tarihi Bedesten'de 600 metre kare alanda zemin çalışması gerçekleştirecek, söz konusu çalışmada eski eserlerin restorasyonunda tercih edilen bazalt taşı kullanılacak. Bafra Belediyesi, yetkili birimlerle görüşme ve istişareleri gerçekleştirerek başlattığı çalışmada Bedesten'de doğal gaz, kanalizasyon gibi tüm alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra zemine bazalt taşı döşeme işlemine geçecek.

İlçenin tarihsel miraslardan birisi olan ve ilçe için büyük öneme sahip Bedesten Çarşısı'nda Bafra Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar, yine doğal dokusuna uygun ışıklandırma ile son bulacak. Hacınabi Mahallesi Tekel Caddesi üzerindeki, Bedesten Çarşısı'nda gerçekleştirilecek çalışmalar ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Çalışmalar uzun süredir devam ediyor. Bedesten ile ilgili daha önce bir çalışma yapmıştık. Zeminini tarihi dokusuna uygun bir şekilde değiştirmek istiyoruz. Alt yapıyla ilgili çok ciddi sıkıntılarının olduğunu beyan eden esnaflarımıza verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Alanda bazalt taşı kullanacağız. Çalışmamız Bedesten'in tarihi dokusuna sadık kalınarak gerçekleşecek. Bu alanla ilgili SASKİ ile de görüşmelerimizi tamamladık. Alt yapısını tamamen elden geçireceğiz. Alanın yağmur ve kanalizasyon planını birbirinden ayıracağız. Tarihi mirasımıza sahip çıkacağız. Sonuç olarak uzun yıllardır hizmet almayan böylesi bir tarihi mirasımıza sahip çıkmak, esnaflarımızın çalışma alanlarını daha estetik ve sağlıklı hale getirmek istiyoruz" dedi.

17. yy. sonlarında inşa edildiği tahmin edilen Bedesten'de uzun yılların ardından yapılacak çalışma başta Bedesten esnafı olmak üzere tüm şehirde takdirle karşılanıyor.

Kaynak: İHA