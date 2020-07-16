Tarihi binadaki yangın korkuttu!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tarihi binanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Alınan bilgiye göre yangın saat 5.30'da Yahşibey mahallesi Çarıklı Değirmen sokakta iki katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çatıdan çıkan alevleri gören vatandaşlar, paniğe kapılarak meydana akın etti.

Çevredeki vatandaşların itfaiye ve polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

BİR SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgeye gelen çok sayıda ekip yangına müdahele etti. 1 saatlik çalışmalar sonunda çatıdaki yangın kontrol altına alındı. Yangın sonunda çatıda hasarın oluştuğu görüldü.

Daha önce kafe olarak kullanılan binanın, yangın sırasında boş olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.