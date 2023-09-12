Tarihi Bizans surları otlardan temizleniyor

Edirne Saraçlar Caddesi Zindanaltı mevkiinde bulunan Hadrian dönemine ait Bizans surlarının yer aldığı alandaki ağaç ve otlar.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Tarihi Bizans surları otlardan temizleniyor

Edirne Saraçlar Caddesi Zindanaltı mevkiinde bulunan Hadrian dönemine ait Bizans surlarının yer aldığı alandaki ağaç ve otlar. Edirne Valisi Yusuf Sezer'in talimatı ile temizlenmeye başlandı.

Saraçlar Caddesi'ndeki Eski Ticaret Borsası binasının bulunduğu alanda kazı sırasında ortaya çıkan Hadrian dönemine ait Bizans surları yıllardır herhangi bir işletme yapılamamasından dolayı işlevsiz hale gelirken, otlarla gömülü alanın temizlenmesi sonucu çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaf, yapılan çalışma için teşekkür etti. Kentin en işlek caddesinde, her gün binlerce kişinin gelip geçtiği mezbelelik olan alanda, Edirne Valiliği ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışması sonucu Bizans surları ortaya çıktı.

"Kedi köpeklerin artık üreme noktası olmuştu"

Çevredeki esnaf yapılan çalışma için yetkililere teşekkür etti. Esnaf Metin Barmanbay, "Yaklaşık 18 yıldır dolaylı olarak burada yaşayan bir bireyim. Yapılmış olan çalışma yerinde olmuş. Senelerdir burası atıl vaziyetteydi. Kedi köpeklerin artık üreme noktası veya birtakım yabancı maddeler kullanan insanların mekanı haline gelmişti. Yapılmış olan bu işlem için hakikaten buradan sizler aracılığınızla sayın valimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu zamana kadar bu insanlar neden buraya hiç müdahale etmedi, Allah aşkına şuraya bir bakar mısınız? Burada bir tarih var, inşallah burası güzel bir şekilde halka hizmete açılabilir. Güzel şeyler yapılabilir, yeter ki istensin. Çok teşekkür ediyoruz, bu güzel yapılan, şimdiden görmüş olduğumuz şu temizliğe bile teşekkür ediyoruz" dedi.

"Buradaki durum içler acısıydı"

Saraçlar Caddesi'nde esnaflık yapan Halis Yıldız ise, buranın en kısa sürede turizme kazandırılması gerektiğini belirtti. Yıldız, "Buraya turistler geldiğinde inanın ki içler acısıydı. Biraz temizliğe geldiler, hiç olmazsa tinerciler olsun, yabancı madde kullananlar olsun, burada çok milleti rahatsız edenler buradan giderler. Valimize teşekkür ederiz, gerçekten güzel bir iş yapılmış. Yine de temizlenecek yerler var, onlar da inşallah biter. Temiz, halka açık güzel bir yer olur. İnsanlar buradan geçince tarihi eser gibi bir yerlerde bunların olmaması lazım, tarih kokan bir memlekettir burası. Edirne gerçekten güzel bir memlekettir ve bu tür şeye layık değildir. Tekrar diyorum, emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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